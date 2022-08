Pet mladih se je najprej pretepalo, nato so napadli še zaposlene na urgenci

V soboto so v času javne prireditve v Portorožu policisti obravnavali več kršitev javnega reda in miru. Odvzeli so prostost 27-letniku iz Idrije in mu izdali plačilni nalog. Plačilni nalog so izdali tudi 26-letniku, ker je udaril svojo partnerico. V izolsko bolnišnico je prišlo pet mladih, ki so bili udeleženi v pretepu, na urgenci pa so bili tudi nasilni do zaposlenih. Okoliščine se še preverjajo.

V enem od lokalov je bil pretep, ena oseba je bila poškodovana, oskrbeli pa so jo reševalci. Okoliščine se še preiskujejo.