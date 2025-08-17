KAZENSKE OVADBE

Pet (med njimi tudi dva otroka!) oropalo dva mladoletnika, enega tudi pretepli

Odvzeli so jima moped, denar in mobilni telefon.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Alexlinch, Getty Images, iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Alexlinch, Getty Images, iStockphoto

A. G.
17.08.2025 ob 16:52
A. G.
V noči na 13. avgust so Policijsko upravo Novo mesto obvestili, da so na Topliški cesti v Novem mestu neznanci oropali dva mladoletnika. Odvzeli so jima moped, denar in mobilni telefon ter po dejanju pobegnili s kraja. Enega izmed oškodovancev so pretepli in mu povzročili telesne poškodbe, zaradi katerih je bil odpeljan na zdravljenje v bolnišnico.

Policisti Policijske postaje Novo mesto so takoj po prejemu obvestila začeli z intenzivnim zbiranjem obvestil in izvajanjem aktivnosti za izsleditev storilcev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. V okviru preiskave so opravili številne razgovore in druge preiskovalne ukrepe.

Ugotovili so, da je ropa in telesne poškodbe utemeljeno osumljen 22-letni moški iz Novega mesta, za katerega je bilo razpisano iskanje, za pomoč pri iskanju so preko medijev zaprosili tudi javnost. Osumljenca so 14. avgusta zvečer uspeli prijeti.  Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Sodelovale še štiri mlajše osebe

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da so v kaznivem dejanju sodelovale še štiri mlajše osebe – dva mladoletnika in dva otroka. Policisti so ugotovili identiteto vseh štirih, v prisotnosti staršev opravili razgovore in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.

Zoper osumljence so policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa po drugem odstavku 206. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po drugem odstavku 122. člena KZ-1.

Dne 16. avgusta so 22-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Osumljenec je bil od leta 2018 že 65-krat obravnavan zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj z elementi nasilja. Večkrat je bil obravnavan tudi zaradi kršitev javnega reda in miru.

Ob tem Policijska uprava Novo mesto ponovno poudarja pomen pravočasnega in doslednega obveščanja policije o kaznivih dejanjih in drugih protipravnih ravnanjih. Vsaka prijava lahko bistveno pripomore k hitrejšemu ukrepanju, zaščiti žrtev in uspešni preiskavi kaznivih dejanj.

»Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujete s policijo in s tem prispevate k večji varnosti v skupnosti,« je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

 

