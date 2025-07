Pestro v Novi Gorici: Italijan se je neprimerno vedel

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so včeraj policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da je v enem od gostinskih objektov v Novi Gorici javni red in mir kršil 46-letni državljan Italije. Po njihovih informacijah je kričal in se nedostojno vedel do gostov v lokalu in se ob tem tudi znašal nad tamkajšnjim inventarjem.

»Na kraju je bilo ugotovljeno, da je javni red in mir kršil 46-letni državljan Italije, ki se tudi ob prihodu policistov PP Nova Gorica na kraj ni umiril oz. ni upošteval zakonitega ukaza policistov naj s kršitvijo preneha. Policisti so zoper tujega državljana odredili pridržanje v policijskih prostorih (pridržanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, drugi odstavek 109. člena Zakona o prekrških). Kršitelju iz sosednje Italije je bil zaradi odgovornosti za storitev več prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (nedostojno vedenje in neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb, kršitev 7. in 22. člena ZJRM-1) in Zakona o tujcih izdan plačilni nalog,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.