Pestro v Kopru: zbrcal ga je, grozil je tudi policistom

V soboto ob 14. uri so policisti dobili prijavo, da v Kopru nekdo tolče po parkiranem kombiju, ki ga je tudi poškodoval, zatem pa je kraj zapustil.



Policisti so identificirali Koprčana na Beblerjevi ulici. Začel je vpiti in ni želel pokazati dokumenta, poleg tega je z rokami mahal proti policistu. Uporabljena so bila prisilna sredstva, so sporočili iz koprske policijske uprave. Ob opravljanju varnostnega pregleda so pri moškemu našli osebno izkaznico, osumljeni pa je ves čas med postopkom vpil in grozil. Ker je bil tudi pod vplivom alkohola, so mu odredili pridržanje. Izdan mu je bil plačilni nalog. Poleg tega so mu v postopku zasegli tudi manjši zavitek, katerega vsebina je bila poslana na analizo. Sledi mu še kazenska ovadba za kaznivo dejanje Poškodovanje tuje

stvari, saj je na vozilu povzročil za 600 evrov škode (z brcami je poškodoval vrata tovornega prostora, prednja leva

vrata in levo stransko ogledalo).

