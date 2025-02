Pestro na Dolenjskem: voznik forda S max pijan kot čep, mopedist vozil zelo nezanesljivo

Brežiški policisti so v noči na soboto v Brezini kontrolirali voznika osebnega avtomobila ford S max in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 27-letni voznik, ki se mu na podlagi sodišča izvršuje ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V obeh primerih so policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med kontrolo prometa na Belokranjski cesti v Črnomlju so policisti v petek nekaj po 22. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika mopeda. Med postopkom so ugotovili, da 64-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,47 miligrama alkohola (0,98 g/kg). Moped so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.