Pestro dogajanje na slovenskih cestah: avto v zid, voznika nikjer

V naselju Šikole je v soboto ob 22.43 vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci PGD Ptuj so odklopili akumulator in preprečili iztekanje motornih tekočin ter ranjencu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev.

V naselju Sveti Anton v občini Koper je ob 22.16 vozilo trčilo v zid. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka. Voznika ni bilo na kraju samem.

Na cesti Lig–Korada je ob 20.05 padel kolesar in se ranil. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so nudili pomoč reševalcem in policiji.

Na lokalni cesti Blanca–Poklek je ob 16.45 voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste v brežino. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter ranjenki pomagali do prihoda reševalcev, ki so jo oskrbeli in odpeljali v brežiško bolnišnico.

Ob 16.44 je na cesti Soriška planina–Nemški Rovt 27-letna voznica zapeljala na drugo stran ceste, trčila v skale in se lažje ranila. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, ji nudili pomoč do prihoda reševalcev, nevtralizirali razlite motorne tekočine in vozilo z dvigalom postavili na cesto. Reševalci so voznico odpeljali v jeseniško bolnišnico.

Na avtocesti med izvozoma Šentrupert in Vransko v občini Braslovče je ob 16.31 voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in trčila v varovalno ograjo, kjer se je vozilo prevrnilo na streho in obstalo na brežini. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci so ranjenko oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico.

V območju peš cone pri vodni fontani v bližini naslova Glavni trg 5 v Mariboru je ob 15.50 kolesar z MBajkom trčil v deklico, ki se je zadrževala pri vodni fontani, jo lažje ranil in pobegnil v smeri Koroške ceste. Zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče naprošajo kolesarja in morebitne očividce, da se zglasijo na PP Maribor I ali pokličejo na tel. številko (02) 220-86-30 oziroma 113.

Na avtocesti Postojna–Razdrto so ob 10.35 v naletu trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, pomagali postojnskim reševalcem in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci so 7 ranjencev prepeljali v izolsko bolnišnico.

Na avtocesti Smednik–Drnovo je ob 4.53 osebno vozilo prebilo varovalno ograjo. Krški gasilci so zavarovali kraj dogodka in pregledali udeležence prometne nesreče.

Namesto 70 kar 160 km/h!

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu je v 48 urah shodilo 14 voznikov, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali trojico.

Na območju Kranja so v soboto nekaj pred 23. uro ustavili 18-letnega voznika, ki nima vozniške, napihal je 0,89 promila, pri omejitvi 50 km/h pa je vozil 109 km/h. Dobil je plačilni nalog za 1800 evrov, sodnik pa ga še čaka.

V Ankaranu so zasegli moped 16-letniku, ker presega konstrukcijsko dovoljeno hitrost 25 km/h: izmerjena hitrost je kar 96,1 km/h!

V Kopru so zaradi predelave zasegli kolo z motorjem 16-letniku. Kranjski policisti so imeli ob 22.21 v postopku 46-letnega voznika, ki je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Odklonil je tudi hitri test na mamila. Pridržali so ga.

V Luciji so 15-letnici zasegli kolo z motorjem, saj se je izkazalo, da vozilo presega dovoljeno konstrukcijsko hitrost.

Na območju PP Ravne na Koroškem so obravnavali voznika štirikolesnika, ki je napihal dobra dva promila. Spravili so ga.

Pri Postojni so zasegli osebni avto 23-letniku, ki ima ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.

Zvečer so pri Škofijah zaradi suma predelave zasegli moped 16-letniku. Izredni tehnični pregled je potrdil predelavo mopeda.

Na bivšem mejnem prehodu Jelšane so ob 23.30 ustavili 48-letnika, ki je napihal 1,33 promila. Spravili so ga v treznilnico.

Mozirski policisti so obravnavali voznika osebnega vozila, ki je v Šentjanžu, kjer je hitrost omejena na 70 km/h, dirkal s hitrostjo 160 km/h. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje.

Ob 11.20 so v Pivki ustavili 45-letnega domačina, ki je motor vozil brez vozniškega dovoljenja, poleg tega je odklonil hitri test za droge.

V Portorožu pa so zasegli avto 43-letniku, ker mu je potekla veljavnost vozniškega dovoljenja. Vse čaka sodnik.