Peško odpeljali v UKC Ljubljana

V ponedeljek okoli 18.30 so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči na glavni cesti iz smeri Save proti Litiji v bližini Spodnjega Loga. Ugotovili so, da sta peški vzporedno hodili po napačni stani glavne ceste in pri tem nista uporabljali odsevnih teles. Voznik osebnega vozila, ki je pravilno vozil v smeri hoje pešk, je kljub zaviranju in umikanju trčil v eno, ta pa se je pri tem lažje poškodovala in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti bodo ustrezno ukrepali zoper obe peški zaradi kršitev predpisov o pešcih.