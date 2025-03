Peški na parkirišču prevozil nogo, z njo je hudo

V četrtek ob 13.50 se je v Novi Gorici zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje ranila peška.

»Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju prometne nesreče ugotovili, da je 63-letni voznik avtomobila vozil po parkirišču po Ulici Gradnikove brigade in pripeljal do izhoda s parkirišča, kjer je vozišče ozko. Ustavil je in zapeljal vzvratno, ravno takrat pa je za njegovo vozilo stopila 45-letna peška. Voznik je vanjo trčil in ji prevozil nogo, ženska pa je po trku padla po vozišču,« so nesrečo opisali na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Postopek tudi zoper peško

Peška je utrpela hude telesne poškodbe, na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica in jo prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Prometni policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da moški v organizmu ni imel alkohola.

»Novogoriški prometni policisti bodo povzročitelja ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, prav tako bodo uvedli prekrškovni postopek zoper udeleženo peško zaradi kršitve prometne zakonodaje,« so še dodali na PU Nova Gorica.