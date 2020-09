Peška stala pri semaforju, ko jo je zbila voznica in jo hudo poškodovala

Na Karlovški cesti v Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi voznica osebnega vozila in peška.



Po do zdaj zbranih obvestilih policistov PU Ljubljana je voznica, ki je vozila po Karlovški cesti v smeri Levstikovega trga, peljala preblizu desnega roba. Z vozilom je trčila v robnik ob desni strani ceste, nato pa je vozilo odbilo na hodnik za pešce. Tam je trčila v drog semaforja in nato še v peško, ki je stala pri semaforju za pešce.



Pri tem sta se peška in potnica v vozilu huje poškodovali, voznica pa je bila poškodovana lažje. Vse so bile z reševalnim vozilom odpeljane v UKC Ljubljana, njihovo življenje pa ni ogroženo.



PU Ljubljana sporoča, da je bil preizkus alkoholiziranosti pri voznici negativen in da nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.