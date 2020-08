Peška padla, se spotaknila in z glavo udarila v avto: umrla je na kraju nesreče

Hekerji napadli Nova24TV in objavili zaupne podatke

Hekerska skupina Anonymous je napadla spletni portal Nova24TV in razkrila zaupne podatke strani. Slovenska veja te skupine je objavila povezavo do datoteke in zapisala, da razpolaga še s 116 gigabajti podatkov. »To je zgolj ogrevanje, preprečili bomo, da bi ti fašistični kriminalci uničili svobodo in demokracijo,« so zapisali predstavniki