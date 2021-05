Peška izgubila boj za življenje

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v sredo v Gornjih Petrovcih, je v bolnišnici umrla 63-letna peška, so sporočili iz PU Murska Sobota. V peško je trčil voznik kombija in pobegnil s kraja nesreče.



Ženska je v sredo hodila ob levem robu vozišča iz smeri Stanjevcev proti Gornjim Petrovcem. Peška je po trčenju padla v obcestni jarek in se huje poškodovala, voznik pa po nesreči ni zaustavil.



To je letošnja sedma smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: