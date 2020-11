Peška hudo poškodovana, policisti kaznovali starše otroka (13)

V torek okoli 16.40 se je 13-letnik s kolesom vozil na pločniku ob kolesarski stezi na levi strani vozišča na Gosposvetski cesti v Mariboru in s prednjim delom kolesa trčil v hrbet 69-letne peške. Ta je padla in se hudo poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Maribor. Kolesar v nesreči ni bil poškodovan.



Ker otrok še ni kazensko odgovoren, bodo policisti podali poročilo pristojnemu tožilstvu. V t. i. hitrem postopku bodo otrokovemu očetu izdali odločbo o prekršku, ker je opustil dolžno nadzorstvo nad otrokom, saj je dopustil, da je otrok ravnal v nasprotju s predpisi, ko ni uporabljal ustreznih površin za voznike koles, in ker je opustil nadzorstvo nad otrokom v cestnem prometu. Otrok je v cestnem prometu vozil kolo, kljub temu da še ni opravil kolesarskega izpita. Oče je bo besedah policistov dovolil, da je otrok v njegovi navzočnosti kolo vzel in se z njim odpeljal.