Pešec nepravilno hodil po vozišču, vanj trčil pijani voznik

Včeraj, okoli 18. ure se je na cesti od Šmartnega pri Litiji proti Trebeljevem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče je prišlo, ker je pešec neosvetljen nepravilno hodil po vozišču, vanj pa je trčil voznik osebnega vozila, ki se je v času nesreče srečeval z drugim vozilom. Pri tem se je pešec huje telesno poškodoval in bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, « o prometni nesreči pove Tomaž Tomaževič s PU Ljubljana.

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0.71 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.