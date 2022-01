Pešci so jo v trčenju tokrat dobro odnesli

V zadnjih nekaj dneh se je zgodilo več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci, a so se k sreči vse končale brez hujših posledic.

Bilo je v petek pred 14. uro, ko je voznik zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje preblizu robu trčil v pešca, ki je hodil ob robu vozišča na cesti med Krko in Grosupljem. Pri tem se je pešec laže poškodoval. Preizkus pri vozniku je pokazal 0,79 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Približno ob isti uri je v Jelovškovi ulici na Vrhniki voznica osebnega vozila odvzela prednost pešcu na prehodu za pešce. Pri tem se je pešec lažje poškodoval. V soboto okoli 16. ure je v Kanonijevi ulici v Ljubljani do prometne nesreče med osebnim vozilom in pešcem prišlo, ker je pešec nenadoma stopil na vozišče. Tudi ta se je v nesreči laže poškodoval. Policisti v obeh primerih vodijo prekrškovni postopek.