Pešca je zbil na prehodu

Moškega je junija pred šestimi leti pri pravilnem prečkanju prehoda za pešce zbil voznik osebnega avtomobila. Od zavarovalnice, pri kateri je imel voznik zavarovano odgovornost, je na prvi stopnji iztožil odškodnino. Po pritožbi mu jo je višje sodišče zvišalo na skupno 21 tisočakov. Tožniku so namreč ostale trajne, izrazitejše funkcionalne posledice zaradi poškodb glave in leve goleni.

Tožniku so ostale trajne posledice. FOTO: Matej Družnik

Ob trčenju je dobil pretres možganov s postokomocijskim sindromom, razpočno rano na čelu, strganino notranje kolateralne vezi kolena, zvin kolena in gležnja, udarnino goleni, več ran na zapestju in poslabšanje psihičnega stanja (pojav anksiozno-depresivne motnje).

Zaradi posledic poškodbe glave je vsakodnevno močno omejen na vseh področjih.

S tožbo je od zavarovalnice terjal odškodnino za (ne)materialno škodo, ki jo je utrpel v prometni nesreči. Sodišče prve stopnje mu je prisodilo 8661 evrov odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi in zakonske zamudne obresti od (že plačanega) zneska 5000 evrov, za preostalih 10.545 evrov pa je zahtevek zavrnilo.

Bilo je premalo

Višje sodišče se je strinjalo s tožnikom, da je odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti prenizka in da bi bil za to primeren obliž 13 tisočakov. Zaradi posledic poškodbe glave je vsakodnevno močno omejen na vseh področjih, saj se umika socialnim stikom v domačem, službenem in družabnem okolju.

Na delovnem mestu zmore (zaradi v nesreči prejetih poškodb glave in leve goleni) obremenitve le z več vloženega napora. Sodišče prve stopnje je namreč premalo upoštevalo predvsem starost tožnika ob dogodku (star je bil 42 let) in da je njegovo stanje trajne narave. Višje sodišče je pritožbi zato v celoti ugodilo in odškodnino zvišalo za 8000 evrov, tako da skupni denarni obliž znaša 21.000 evrov.

Zvišalo je tudi višino pravdnih stroškov, ki mu jih mora vrniti tožena zavarovalnica, in sicer 1798 evrov s prve stopnje ter v celoti vse potrebne pritožbene stroške.