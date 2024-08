Pes ugriznil otroka (5) v obraz

V petek ob 19.29 so policisti prejeli klic moškega iz igrišča v Divači, ki je povedal, da je njegovega 5-letnega otroka ugriznil pes. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je do fantka pritekel pes, ki ga 38-letna skrbnica ni imela na povodcu, ter ga blago ugriznil v obraz. Policisti so skrbnici psa izdali plačilni nalog.

Na PP Koper se je prav tako v petek zglasil 43-letni moški in prijavil, da ga je med sprehodom po obalni cesti med Koprom in Izolo v nogo ugriznil večji pes. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je prijavitelj sprehajal svojega psa, ko je nenadoma do njiju prišel večji pes, pasme kraški ovčar. Ker se je ustrašil, je svojega psa dvignil v naročje, takrat pa ga je kraški ovčar nenadoma ugriznil v nogo. V nadaljevanju so policisti ugotovili skrbnika navedenega psa in bodo zoper 74-letnega moškega uvedli hitri postopek.

Pritekel večji pes ter nameraval ugrizniti njenega psa

S PU Koper prav tako sporočajo, da so jih v nedeljo iz urgence SB Izola ob 23.04 obvestili, da imajo v oskrbi 45-letno državljanko Italije, ki jo je v avtokampu v Ankaranu v roko ugriznil pes. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je s svojim psom sprehajala znotraj kampa, ko je do njih nenadoma pritekel večji pes ter nameraval ugrizniti njenega psa. Takrat je svojega psa dvignila v naročje, večji pes pa jo je ugriznil v roko. Policisti so zoper 54-letno nemško državljanko, lastnico večjega psa, uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.