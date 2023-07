Pes strgal povodec in ugriznil žensko. Odpeljali so jo ...

Na poti proti Storžiču je zdrsnilo planinki, ki se je poškodovala. Na kraju so ji prvo pomoč nudili gorski reševalci iz Tržiča. S helikopterjem je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo, Tuja krivda je izključena.

Na območju Storžiča je pri hoji zdrsnilo še eni planinki, ki je zaradi tega padla in se poškodovala. Na kraju so ji pomoč nudili pripadniki GRS Tržič. S helikopterjem je bila odpeljana v zdravstveno ustanovo. Ne gre za hujše poškodbe, tuja krivda je izključena. Pri plezanju proti Storžiču sta se zaplezala dva plezalca. Pomoč pri sestopu so jima nudili gorski reševalci iz Tržiča. Nihče ni bil poškodovan.

V Škofji Loki je pes, ki je strgal povodec, ugriznil žensko. Zaradi ugrizov po roki, so jo na kraju oskrbeli reševalci ANMP Škofja Loka, nato pa je bila odpeljana v zdravstveno ustanovo, javnosti sproročajo s PU Kranj.