Pes pogrizel moškega po obeh rokah, sprejeli so ga v izolsko bolnišnico

V nedeljo ob 18.07 so policisti prejeli obvestilo iz urgence Splošne bolnišnice Izola, da oskrbujejo moškega, ki ga je pes pogrizel po obeh rokah.

Po prvih ugotovitvah je do incidenta prišlo v okolici Divače, kjer je poškodovani skupaj s prijateljema ograjeval pašnik. Po opravljenem delu so se peš odpravili proti bližnji stanovanjski hiši, ko je z dvorišča pritekel večji pes in moškega nenadoma napadel.

Pes ga je večkrat ugriznil v roke, zato je moral poiskati zdravniško pomoč.

Policisti so zoper lastnika psa uvedli hitri postopek zaradi opustitve nadzora nad nevarno živaljo, o dogodku pa so obvestili tudi pristojno veterinarsko inšpekcijo, ki bo presodila o nadaljnjih ukrepih. Preiskava okoliščin napada še poteka.