V OKOLICI KOPRA

Pes jo je ugriznil tako močno v obraz, da je morala na zdravljenje v klinični center

Lastniku psa, ki jo je napadel, je policija izdala plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

STA, A. G.
11.08.2025 ob 15:26
V okolici Kopra je v soboto pes v predel obraza ugriznil 55-letno domačinko. Zaradi poškodb je bila prepeljana sprva v izolsko bolnišnico, kasneje pa napotena v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Lastniku psa, ki jo je napadel, je policija izdala plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Ugriznila v predel obraza

Ko se je domačinka s svojim psom sprehajala po naselju, je vrata stanovanje hiše odprl 51-letni domačin. Iz hiše je pobegnila njegova psica, pasme francoski buldog, ki je napadla psa 55-letnice. Ko se je ta sklonila, da bi dvignila svojega psa, jo je psica ugriznila v predel obraza.

Policisti so 51-letniku izdali plačilni nalog v skladu z zakonom o zaščiti živali, o incidentu pa je bila obveščena tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

