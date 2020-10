Pes je pritekel, motoristka (41) v drugega motorista

V nedeljo 16.51 so policiste obvestili o prometni nesreči na cesti Črni Vrh–Col, v kateri se je predvidoma huje poškodovala motoristka.



Z zbiranjem obvestil in ob ogledu kraja nesreče so policisti PP Idrija ugotovili, da jo je povzročila 41-letna voznica motornega kolesa, ki je med vožnjo iz Cola proti Črnemu Vrhu zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v zadnji del drugega motornega kolesa, s katerim se je pred njo peljal 39-letni motorist. Temu je pred motorno kolo čez vozišče pritekel neznan pes in je zaviral, zaradi prekratke varnostne razdalje pa je motoristka trčila v njegovo motorno kolo.



Pri tem je padla in se predvidoma huje poškodovala.



Na kraju so jo oskrbeli reševalci ZD Idrija, ki so jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



Drugi udeleženec prometne nezgode ni bil poškodovan, poroča PU Nova gorica.