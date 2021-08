Pepčev morilec obsojen za vlom

Štefan Mavri, 48-letni Idrijčan, je že skoraj redni gost novogoriškega okrožnega sodišča. In sicer enkrat kot oškodovanec, dvakrat pa kot obtoženi. Decembra lani je bil namreč žrtev 27-letnega Danijela Peternelja. Ta se je nanj spravil s sekiro v kurilnici hiše v Idriji zaradi spora glede kurjave. »Trije živijo v hiši, pa niso mogli rešiti ogrevanja,« je povedal in dodal, da je varoval babico, ki ni več prav pri močeh in, kot je poudaril, ni živela v pravih razmerah. »Lagal mi je, da je peč očistil, izgovarjal se je na slaba drva. Babico pa je v treh puloverjih v hiši zeblo,&...