Policisti celjske policijske uprave so v četrtek dopoldne v Zrečah obravnavali voznico osebnega vozila, ki je vozila pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja, za nameček pa je povzročila še prometno nesrečo.



Voznica, ki ji je alkotest pokazal 0,95 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma nekaj manj kot dva promila, je trčila v zapornico in v parkirano osebno vozilo. Voznici so zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja vozilo zasegli, sledi pa še obdolžilni predlog zoper njo.