Peljal v nasprotno smer

Z novomeške policijske uprave so poročali o hudi nesreči, ki se je zgodila na avtocesti. Brez hujših posledic pa se je na srečo končala vožnja v napačno smer.

Ob 19.50 je počilo na avtocesti med Drnovim in Čatežem. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto je 57-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Hudo poškodovano 28-letno in lažje poškodovano 58-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. »Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo,« sporoča Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.

Z globo najmanj 1200 evrov se kaznuje tisti, ki vozi v napačno smer po avtocesti.

Nekaj po 17. uri pa je policiste voznik obvestil, da na avtocesti pri Trebnjem voznik osebnega avtomobila vozi v nasprotno smer po prehitevalnem pasu in z nevarnim ravnanjem ogroža preostale udeležence v prometu. Nato naj bi vozilo obrnil in zapustil avtocesto. Trebanjski policisti so na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 68-letnika, ki naj bi v močnem nalivu in pri zmanjšani vidljivosti pomotoma zapeljal na avtocesto v nasprotno smer. »Zoper kršitelja bodo uvedli postopek o prekršku. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer ni dovoljeno voziti po smernem vozišču, namenjenem vožnji v nasprotni smeri. Z globo najmanj 1200 evrov se kaznuje za prekršek tisti, ki vozi na avtocesti in hitri cesti v nasprotju s to določbo. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk,« še pojasnjuje Drenikova.