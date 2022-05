S kolesom po avtocesti v nasprotno smer

V noči na ponedeljek so bili novomeški policisti obveščeni, da na avtocesti iz smeri Drnovega proti Brežicam po odstavnem pasu v nasprotni smeri pelje kolesar. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, 20-letnega kolesarja izsledili in mu preprečili nadaljnjo vožnjo. Okoliščine njegovega nevarnega ravnanja še preverjajo.