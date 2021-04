Pekli, pili in razgrajali, eden glavnih sin poslanca Jurše

Sodnica okrožnega sodišča v Murski Soboti, Natalija Goldinskij Husar, je hitro zaključila postopek zoper 39-letnega Iztoka Juršo iz okolice Ljutomera, ki so ga bremenili, da je lani spomladi, na prireditvi v Ljutomeru, zagrešil kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Za enako kaznivo dejanje napada na policiste je Jurša v preteklosti že bil obsojen na pogojno kazen, a ker je bila že izbrisana, mu je sodišče tudi tokrat izreklo pogojno kazen. Okrožni državni tožilec Borut Horvat je na predobravnavnem naroku v primeru priznanja krivde predlagal izrek pogojne obsodbe, v kateri naj mu sodišče določi kazen 10 mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Jurša je krivdo priznal ter se podobno kot pred leti pokesal, sodnica pa v celoti sledila predlogu tožilstva. Ker sta se obe stranki odpovedali pravici do napovedi pritožbe, je sodba z 19. aprilom postala pravnomočna. Dva na hladno Iztok Jurša, sin vodje poslanske skupine Desusa v državnem zboru Franca Jurše, je bil tistega večera v gostinskem lokalu Car wash caffe v Ljutomeru, kjer je v soboto, 20. junija, potekala roštiljada s tekmovanjem v peki čevapčičev in pitjem piva. V skladu z navodili in ukrepi NIJZ je sledila zabava s priljubljeno skupino Zlata žila. Med razgreto zabavo pa se je začel kršiti javni red in mir, pri čemer naj bi bila v ospredju Iztok Jurša in njegov osem let mlajši sorodnik. Bilo je tako hudo, da so gostitelji iz lokala morali poklicati može postave, ti so vročekrvneža odpeljali na hladno. A menda tudi to ni šlo enostavno. Policisti so naslednji dan poročali, da sta »v nedeljo, 21. junija, okrog 3. ure, v gostinskem lokalu v Ljutomeru javni red in mir kršila dva gosta. Eden od njiju se je ob intervenciji policistov pomiril, drugi pa je kršitev nadaljeval – razgrajal je, se nedostojno vedel in razbijal kozarce. V postopku se ni hotel pomiriti in ni prenehal kršitve. Policistoma je verbalno grozil in enega fizično napadel. Zato so bila zoper kršitelja uporabljena prisilna sredstva, odrejeno mu je bilo pridržanje.« In tako so zoper Juršo spisali kazensko ovadbo.

