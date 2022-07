Peklenski tempo reševanj: kar ducat posredovanj v gorah (FOTO)

Poletno dogajanje v gorah prehaja v špico dopustov, kar se odraža tudi po intervencijah gorskih reševalcev ter letalskih enot. Tempo intervencij narašča, gorski reševalci so opravili 375 intervencij v 205 dnevih letošnjega leta.

Gorski reševalci so čez vikend posredovali ob ducat intervencijah. FOTO: Boštjan Fon

Podporo iz zraka so zaradi uporabe helikopterjev Slovenske vojske dajali iz hangarjev Letalske policijske enote. Na srečo v tem koncu tedna, kljub povečanju intervencij, gorskim reševalcem ob vrnitvi v dolino ni bilo treba izrekati sožalja svojcem, čeprav so se v petek in nedeljo zgodile po tri gorniške nesreče, v soboto pa kar šest.

Najbolj mirno na Štajerskem Do včeraj so gorski reševalci našteli 375 intervencij, največ so jih opravili člani postaje GRS Tolmin (53), Bohinj (48) in Kranj (33), najbolj mirno pa imajo mariborski gorski reševalci, ki so bili letos vpoklicani le ob dveh primerih. Slovenske gore so letos zahtevale 19 življenj, lani v celem letu je v gorah umrlo 22 ljudi.

Petek se je začel s poletom do doma Valentina Staniča. Iz doline Kot mimo koče pelje ena bolj priljubljenih poti na vrh Triglava, enega od gornikov pa je ob planinski postojanki obšla slabost. Sledil je polet proti grebenu vzhodno od Tolmina, na Kobali, kjer je priljubljeno vzletišče jadralnih padalcev, poškodoval se je eden od njih. Petek je zaokrožil polet do Jalovca, od koder so s plovilom izpod Jalovca prepeljali v bolnišnico neodzivnega moškega, ki je ležal ob poti.

Soboto je letalska enota policije začela s posredovanjem na območju Brezovice, kjer se je pripetila gozdarska nesreča, kamniški gorski reševalci pa so jih poklicali na Skuto – eden od obnemoglih gornikov je šel z njimi peš nazaj v dolino, drugega pa so morali prepeljati s helikopterjem. Na Soškem so priljubljeni kanjoni Kozjak, Fratarica in Sušec, v slednjem je turistka zdrsnila pred skokom v vodo in se poškodovala, nekaj višje, na gori Svinjak, pa se je poškodoval jadralni padalec.

Težava so tudi zelo visoke temperature in možna neurja z udari strel.

Na Velikem Lemežu, pod njim leži Krnsko jezero, so omagali trije tuji državljani, ki so zgrešili pot in pred tem še napačno ocenili lastno fizično pripravljenost, na Zgornjem Jezerskem pa sta dve alpinistki zgrešili smer, zašli na krušljivo in obstali ter počakali na pomoč.

Ugriz kače ali pač ne?

V nedeljo so gorski reševalci najprej pomagali na območju Bogatina, ki ga domačini imenujejo tudi Mahavček, kjer je omagala pohodnica. Na območju Prižnice pod Stolom so prejeli klic o ugrizu kače v roko gornice, pozneje so zaradi blažjih posledic menili, da gre morda za pik ali rano, ki jo je lahko povzročila tudi druga žival, potem pa si je na Poljški planini pohodnica poškodovala nogo.

Turistični delavci, na zahtevnost slovenskih gora opozorite svoje goste!

»Tempo reševanj je peklenski,« priznavajo policisti in vnovič pozivajo k varnosti v gorah in načrtovanju gorniških tur dejanskim sposobnostim posameznika: »Hodite po poteh, ne zahajajte iz smeri. Težava so tudi zelo visoke temperature in možna neurja z udari strel. Upoštevajte to, ker gre lahko za življenjsko ogrožajoče situacije. Turistični delavci, na zahtevnost slovenskih gora opozorite svoje goste!«