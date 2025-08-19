ZUBLJI POGOLTNILI VSE

Peklenski ogenj v Dobravi: zgorela pivnica, več kot 60 gasilcev na terenu (FOTO)

Požar so omejevali več ur, materialna škoda pa bo ogromna.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Gorodenkoff Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Gorodenkoff Getty Images

N. P.
19.08.2025 ob 12:10
N. P.
V ponedeljek dopoldne je v podjetju v Dobravi pri Radljah ob Dravi izbruhnil silovit požar, ki je v nekaj urah povsem uničil objekt. Gasilci so bili o požaru obveščeni nekaj po 10. uri, na teren pa je prihitelo več kot 60 gasilcev iz osmih društev ter poklicni gasilci z Raven na Koroškem. Plameni so zajeli ostrešje, ogenj pa se je hitro razširil na celoten objekt. Požar so omejevali več ur, materialna škoda pa bo ogromna. Policisti nadaljujejo z ogledom pogorišča in iskanjem vzroka.

Posebej pretreseni so v pivnici Time Brewery, ki je delovala v pogorelem objektu. »Danes nas je doletelo najhujše. Z žalostjo sporočamo, da je požar uničil del naše pivnice. Time Brewery je zato do nadaljnjega zaprta,« so zapisali na družbenih omrežjih. Ob tem so se iz srca zahvalili gasilcem, ki so s požrtvovalnim delom preprečili še večjo tragedijo.

Iz PGD Radlje ob Dravi so opozorili, da se je znova pokazalo, kako nujna bi bila skupna nabava avtolestve, ki jo gasilci pri gašenju streh nujno potrebujejo, a je projekt zaradi političnih odločitev obstal v predalih.

Gorelo tudi drugod

Medtem so včeraj ognjeni zublji divjali še v Kaplji vasi, kjer je v letni kuhinji zaradi okvare hladilnika ogenj uničil celoten objekt. Popoldne pa je zagorelo še v Bistrici ob Sotli – ogenj, ki je izbruhnil pri hladilniku, je uničil leseno lopo in poškodoval parkirano vozilo.

požar gasilci ogenj škoda Time Brewery pivnica gašenje Radlje ob Dravi

