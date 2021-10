Pedofil, ki ima celo svoje otroke, bo moral v zapor

Leta 2019 je bil Tomaž Šorli iz Postojne obsojen zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, krivdo je na sodišču priznal.

Kazniva dejanja je storil v letih 2016 in 2017, koprsko okrožno sodišče ga je zato obsodilo na pogojno zaporno kazen, in sicer na štirinajst mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Preizkus bi se iztekel februarja 2022. A kazenska sankcija 45-letnemu Šorliju očitno ni bila zadostna lekcija, zavržena dejanja je nadaljeval in spet so ga ujeli.

Pred narokom je s tožilstvom sklenil sporazum in kaznivo dejanje priznal.

V letih 2018 in 2019 je prek družabnega omrežja kik messenger, med uporabniki znanega kot kik, pošiljal fotografijo spolno zlorabljenih otrok, deklice in dečka, ki sta imela v tistem času okoli 10 let. Kik je sicer brezplačna mobilna aplikacija za prenos in sprejemanje sporočil, fotografij, videoposnetkov in druge vsebine, znana po tem, da ohranja anonimnost uporabnikov.

Vendar vsebine, ki bi bile lahko predmet kazenskega pregona, lastnik kika, podjetje Medialab, nemudoma odstopi organom pregona. Pri nas manj poznana aplikacija je imela po uradnih podatkih v sredini leta 2016 približno 300 milijonov registriranih uporabnikov, že takrat ga je uporabljalo približno petdeset odstotkov ameriških najstnikov.

Več kot 1500 fotografij

Poleg pošiljanja grozljive fotografije je imel oktobra 2019 na svojem USB-ključu shranjenih kar 1554 fotografij ter na trdem disku prek 400 videoposnetkov s fotografijami oziroma videi spolno mučenih otrok. Zaradi tega je moral znova na zatožno klop, na koprskem okrožnem sodišču je bil v ponedeljek popoldne v tej zadevi razpisan predobravnavni narok.

Zagovornica obtoženega Špela Turk je sodišču sicer predlagala, naj narok poteka za zaprtimi vrati, češ da bo obtoženi javno stigmatiziran, prav tako pa bi to negativno vplivalo na njegova otroka. Državna tožilka Nataša Valentič Kuštra je temu nasprotovala, ker zakon narekuje izključitev javnosti zaradi varstva mladoletnih oškodovancev. Med drugim je navedla, da je bil zaradi enakega kaznivega dejanja že kaznovan, zato ni mogel pričakovati, da bodo njegova dejanja ostala tajna. Sodnica Tatjana Pavlovec ni ugodila zagovornici, ki ga zastopa v okviru brezplačne pravne pomoči, med drugim je pojasnila, da sta njegova otroka že polnoletna.

Sodišče je sledilo predlaganemu sporazumu in ga na isti dan obsodilo na leto in štiri mesece zapora. Sodnica je »specialnemu povratniku« preklicala pogojno obsodbo in mu izrekla enotno kazen dve leti in štiri mesece ječe, sodba je pravnomočna. Ker je Tomaž Šorli zaposlen, bo moral plačati tudi stroške sodnega postopka.