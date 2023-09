Pedofil iz Ljutomera domnevno zlorabljal žrtev, ki je danes stara komaj 12 let

Potem ko obtoženi 42-letni B. S. na predobravnavnem naroku ni priznal očitanega kaznivega dejanja, je sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislav Jug opravil glavno obravnavo. Obtožen je bil dveh kaznivih dejanj, in sicer spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, ter prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva.

Obtoženec z območja Upravne enote Ljutomer je domnevno zlorabljal žrtev iz bližnje okolice, ki je danes stara komaj 12 let. Na predobravnavnem naroku, ki je enako kot glavna obravnava potekal za zaprtimi vrati, obdolženec in njegov zagovornik odvetnik Jože Šafarič nista želela slišati, kakšno sankcijo bi predlagala tožilka v primeru priznanja krivde.

Sodnik Stanislav Jug je sledil predlogu tožilstva pri izreku kazenske sankcije. FOTO: Oste Bakal

Obdolženi po pravnem pouku krivde ni priznal, njegov zagovornik pa je obenem predlagal izločitev nekaterih dokazov, česar sodišče očitno ni upoštevalo in je tožilstvu uspelo dokazati, da je obtoženi storil očitani kaznivi dejanji.

Po opravljeni glavni obravnavi in izreku prvostopenjske sodbe nam je vodja soboškega okrožnega tožilstva višji državni tožilec Drago Farič potrdil, da je »končana glavna obravnava zoper obdolženega zaradi kaznivih dejanj po prvem odstavku 173. člena KZ-1 (spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let) in po prvem odstavku 176. člena KZ-1. Na glavni obravnavi je bila izrečena obsodilna sodba, in sicer za kaznivo dejanje po prvem odstavku 173. člena KZ-1 štiri leta in šest mesecev zapora, za kaznivo dejanje po prvem odstavku 176. člena KZ-1 (prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva) sedem mesecev zapora in nato enotna kazen pet let zapora. Navedene kazni je predlagala okrožna državna tožilka Jana Rogan. Predlogu tožilstva je sodišče sledilo. Sodišče je prav tako podaljšalo pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti, ki je bil pred tem že odrejen in tudi podaljšan. Glede na to, da je sodišče izreklo kazen, kot je predlagala tožilka, pritožbe s strani tožilstva ne bo.« Zato pa nam je zagovornik Šafarič potrdil, da se bo obramba zanesljivo pritožila.

Prlek B. S. bi sicer lahko maksimalno dobil 10 let zapora, pravi kazenski zakonik.

Sodišče je podaljšalo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. FOTO: Uroš Hočevar

Ni osamljen primer

Žal ostudna zgodba o spolnem napadu na ljutomerskem koncu ni osamljen primer pedofilije v Pomurju v zadnjem času. Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti so nedolgo nazaj na tri leta in enajst mesecev zapora obsodili 23-letnika iz Murske Sobote, ker je spolno zlorabil bližnjo sorodnico, mlajšo od 10 let. Svoje zavržno dejanje je celo posnel s kamero in posnetek objavil na facebooku, v zaprti skupini uporabnikov. Januarja 2019 pa je pokrajino pretresla žalostna zgodba o osnovnošolki, ki je bila med novoletnimi prazniki žrtev 24-letnega sorodnika. Aprila istega leta je bil nato storilec z območja Goričkega obsojen na pet let in devet mesecev zapora, ker je ob prehodu v novo leto 2019 v Murski Soboti spolno občeval s 13-letno sorodnico.

Kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, sicer obravnava 173. člen kazenskega zakonika, ki govori o tem, da »kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let.«

Kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva pa obravnava 176. člen kazenskega zakonika, ki določa: »Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.«