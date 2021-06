Pazljivo z gotovino, drzni tatovi so na preži

Ljubljanski policisti so te dni prijeli 43- in 49-letnega državljana Romunije, ki sta osumljena treh drznih tatvin v središču Ljubljane.



Kot so ugotovili policisti, sta Romuna vse tri oškodovance opazovala pri dvigu gotovine v banki, nato pa jim sledila in čakala na

priložnost, da jim bosta lahko odtujila gotovino. »V Mostah sta hodila za oškodovancem v trgovini, nato pa se je eden izmed njiju priblagajni zaletel vanj in mu pri tem iz žepa odtujil nekaj čez 1000 evrov gotovine. V drugem primeru sta oškodovanca zasledovala po centru Ljubljane, ga poskušala zamotiti z zemljevidom in spraševanjem o poti, pri tem pa je eden oškodovancu segel v jakno in mu poskušal odtujiti gotovino. Pri tem ga je oškodovanec zalotil, zato sta s kraja zbežala. V tretjem primeru pa sta se v lokalu približala oškodovancu za pultom, z glasnim vpitjem naredila zmedo, med tem pa je eden od storilcev segel v torbo oškodovanca in mu odtujil nekaj manj kot 1000 evrov gotovine,« so sporočili s PU Ljubljana. Oba so včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika, ki jima je odredil pripor.



Ob tem na policiji opozarjajo: »Bodite pozorni pri dvigovanju gotovine, še posebej, ko gre za večje zneske, ki jih dvigujete na banki. Storilci so iznajdljivi in se na taka kazniva dejanja dobro pripravijo. Oškodovance vseskozi opazujejo, zato vedo, kam so

spravili denar. Nato čakajo na primerno priložnost ali pa sami ustvarijo okoliščine, v katerih neopazno odtujijo predmete. V kolikor ste v svoji bližini opazili osebe, ki se nenavadno vedejo, vas opazujejo in vam sledijo, bodite še posebej pozorni in o tem obvestite policijo na 113.«

