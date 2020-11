Pazljivo: ni DHL, ampak goljufi

Plačilo stroškov obdelave

Po podrobnejšem pregledu hitro ugotovimo, da gre za spletno prevaro.

»Mesec nakupov poskušajo čim bolj izkoristiti tudi goljufi. Znova se izdajajo za DHL in naokoli razpošiljajo lažna elektronska sporočila, da je za vas prispel paket in da morate zanj doplačati še nekaj poštnine. Gre za isto prevaro, na katero smo opozarjali že pred časom. Tudi tokrat je njihov cilj pridobiti podatke vaše kreditne kartice in vam z nje ukrasti denar!« so včeraj opozorili pri nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT.So pa bili goljufi tokrat malce bolj površni in so kot valuto v sporočilu navedli že pozabljeni tolar, torej SIT. »Če ste tudi sami prejeli takšno elektronsko sporočilo, ga izbrišite, pod nobenim pogojem pa ne vpisujte podatkov kreditne kartice!« še dodajajo pri SI-CERT.V času pandemije covida-19 je več spletnega nakupovanja in vsak nakup običajno spremlja več elektronskih sporočil z informacijami o stanju naročila in dostavi izdelkov. »Zato se sporočilo dostavne službe s pozivom za plačilo stroškov obdelave verjetno marsikomu ne bi zdelo sumljivo, kar s pridom izkoriščajo tudi spletni goljufi,« še opozarjajo.Elektronsko sporočilo, ki na prvi pogled deluje popolnoma legitimno, poziva k plačilu stroškov obdelave naročila za prispeli paket v višini 3,80 evra. Spletna povezava in stran, kjer naj bi plačilo izvedli, delujeta legitimno. »Vendar po podrobnejšem pregledu hitro ugotovimo, da gre za prevaro. Če ste na taki lažni strani vpisali podatke o svoji kreditni kartici, nemudoma pokličite servisni center svoje banke in kartico prekličite,« še opozarjajo.