Pazite se neznanca, ki se pretvarja, da menja kable

Neznanec (star okoli 35 let, močnejše postave, z rjavo kapo s ščitkom in sončnimi očali) je včeraj na območju Malega Vrha pri Šmarju pozvonil pri stanovanjski hiši in sam vstopil vanjo, pri čemer ga je zalotil starejši stanovalec. Neznanec je dejal, da je prišel menjat kable, pri tem pa želel izvedeti, ali je sam doma. Stanovalec ga je odpravil iz hiše, ta pa se je nato skupaj z drugim neznancem odpeljal z novejšim vozilom sive barve. Moška nista odtujila ničesar, policisti pa vseeno zbirajo obvestila o njiju, obvestili bodo tudi pristojno državno tožilstvo.

Drzna tatvina Policija išče tudi neznanca, ki sta včeraj na ljubljanskem Bavarskem dvoru zamotila moškega, pri čemer mu je eden iz torbice odtujil denarnico. Moški je tatvino opazil, ko sta že odšla. Oškodovala sta ga za okoli 150 evrov. Gre za moška, stara okoli 20 let, visoka okoli 160 cm in srednje postave.