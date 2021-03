Pazite se takšnih prevar, kot se je zgodila Ljubljančanki

V sredo okoli 11. ure je na območju Viča do stanovanjskega bloka starejše oškodovanke pristopil neznanec, ki se je predstavil kot delavec dostavnega podjetja s pošiljko za prevzem. Tako jo je zvabil iz objekta, v tem času pa preiskal prostore stanovanja ter ukradel gotovino. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev neznanega storilca in bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.



Na ljubljanski policijski upravi ob tem opozarjajo na nepridiprave in svetujejo, naj imajo svoje nenapovedane obiskovalce ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. »Ker so žrtve običajno starejši, ki so pogosto premalo previdni, apeliramo na vse družinske člane in druge znance, da se z njimi o tovrstni problematiki pogovarjate in jih na nenavadne obiskovalce večkrat opozorite,« dodaja Aleksandra Golec, predstavnica PU Ljubljana za odnose z javnostmi.

Kranjski kriminalisti pa so obravnavali nekoliko drugačen primer goljufije, in sicer lažni telefonski klic iz tujine, s katerim je klicatelj želel ponuditi storitev odstranitve virusa iz računalnika oziroma »pomagati« pri odpravi napake, ki da so jo zaznali v računalniku.



Govoril je v polomljeni angleščini. »Svetujemo veliko previdnost pri vseh sumljivih klicih za tehnično ali drugačno podporo s strani neznanih oseb. Ravno tako v nobenem primeru ne nameščajte ponujenih programov s strani klicatelja, ker jim s tem omogočite dostop do svojega računalnika in posledično do kraje podatkov,« opozarja Bojan Kos s kranjske policijske uprave.



