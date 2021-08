Pazite se nenavadnih klicev, gospe so zlorabili bančno kartico

Policija je prejela prijavo zlorabe bančne kartice.



Oškodovanka je pojasnila, da je z neznane številke oseba z njo vzpostavila stik in se zanimala za nakup kolesa. Ta oseba ji je poslala povezavo do spletne strani, ki bi lahko bila spletna stran Pošte Slovenije. Poslala ji je tudi povezavo, v katero je oškodovanka vpisala številko svojega TRR in kasneje tudi številko CVC svoje bančne kartice. Zatem pa je dobila obvestilo svoje banke, da je bila z njenega računa opravljena transakcija v znesku 1.100 evrov na banko v Rusijo. Neznana oseba je zatem zbrisala vso svojo komunikacijo.



Policisti zadevo preiskujejo, poroča PU Koper.



Policija opozarja, da ne posredujete svojih osebnih ali bančnih podatkov in ne nakazujte denarja ali plačujete računov, če niste prepričani o verodostojnosti osebe na drugi strani.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: