Žensko preslepil, ker se je predstavil kot uradna oseba. Ta svojega denarja ni nikoli več videla

Ajdovski policisti so avgusta na območju občine Ajdovščina obravnavali primer kaznivega dejanja goljufije na škodo starejše osebe. Neznanec, ki se je lažno predstavljal za uradno osebo, jo je prepričal, da potrebuje njeno pomoč. Dala mu je gotovino, vendar mu ta znesek očitno ni bil dovolj, zato jo je prepričal, da sta skupaj odšla v drugo bančno ustanovo, kjer naj bi dvignila večjo vsoto denarja in mu jo izročila. Ta nakana mu ni uspela, saj je ženska pred poslopjem banke zahtevala, naj jo odpelje domov, kar je tudi storil. Na njeno zahtevo, naj ji za izročeni denar izda potrdilo, ji je obljubil, da ji bo denar vrnil. Tega ni storil in za njim se je izgubila vsakršna sled. Oškodovanka je nato primer prijavila policiji. Okoliščine kaznivega dejanja policisti PP Ajdovščina še preiskujejo.

V zvezi s tovrstnimi varnostnimi dogodki policisti ponovno opozarjajo na upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov. Zelo pogosto se dogaja, da so starejši ljudje še vedno premalo previdni z neznanci, ki ponujajo različne storitve, jih ogovarjajo, da opravijo nakup ali pa jih zamotijo oz. preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja. Storilci svoje žrtve oziroma kraje, kjer bodo izvršili kaznivo dejanje, pogosto izberejo vnaprej. Žrtve,velikokrat starejše osebe, šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bili žrtve premoženjskih kaznivih dejanj, kar otežuje preiskavo kaznivega dejanja. Pri tem velja poudariti, da neznancev ne spuščajte v stanovanjske objekte, če so vsiljivi ali se počutite ogroženi.

Neznane osebe je treba imeti vedno pod nadzorom, saj pogosto izkoristijo odsotnost ali nepazljivost stanovalcev, ko za krajši čas odidejo v druge prostore po denarnice ali kozarec vode, in izvršijo tatvino vrednejših predmetov. Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem: videz, smer odhoda, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, oznake na registraciji in podobno.