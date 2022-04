Pazite na najranljivejše: največ poškodovanih je pešcev in kolesarjev

V torek okoli 8. ure je na Tržaški cesti na Brezovici voznik zavijal z glavne ceste na dovozno pot, pri tem pa zaprl pot kolesarju, ki je pravilno pripeljal po kolesarski stezi.

»V nesreči se je ta huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« sporočajo z ljubljanske policijske uprave, kjer ob začetku letošnjega leta zaznavajo porast prometnih nesreč s hujšimi posledicami.

»Na območju Policijske uprave Ljubljana smo obravnavali že 8 prometnih nesreč, ki so se končale tragično in so udeleženci v njih umrli, 362 pa jih je bilo poškodovanih – od tega 37 huje in 325 lažje, med njimi je bilo največ pešcev in kolesarjev,« je povedal tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic. Najpogostejši vzroki za nesreče so po njegovih besedah še vedno neprilagojena hitrost, nepravilna stran vožnje, izsiljevanje prednosti v povezavi s preostalimi dejavniki.

Usmerjeni nadzori

»Na policiji si skupaj z drugimi deležniki na področju prometa želimo, da bi bilo takšnih nesreč čim manj. Želimo opozoriti slehernega udeleženca v prometu, da zgolj z odgovornim ravnanjem lahko preprečimo nastanek hujših posledic,« še dodaja. Ti lahko po njegovih besedah pričakujejo tudi krajše usmerjene nadzore. Eden takšnih je bil včeraj, ko so izvajali nadzor s poudarkom na varnosti uporabnikov t. i. enoslednih vozil: koles, mopedov, motornih koles.

Vseskozi tudi merijo hitrost. FOTO: Uroš Modlic/AMZS

»S tem želimo najšibkejše udeležence spodbuditi k odgovornejšemu in varnejšemu ravnanju. Ob ugodnih vremenskih razmerah jih je na cesti namreč vse več, tako da si želimo, da bi vsi vozili varno, hkrati pa na najšibkejše v prometu želimo opozoriti voznike osebnih vozil,« pojasnjuje Tomaževic. V tem tednu ljubljanski policisti sodelujejo tudi v preventivni akciji glede uporabe varnostnega pasu, vseskozi pa izvajajo tudi meritve hitrosti.