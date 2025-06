Pazite, komu kaj oddajate: v hali znanega športnika gojili travo, sam za to ni vedel

Ko so se policisti junija lani zapodili v idrijsko Vojkovo ulico, kjer je bil nekoč znani avto salon, so naleteli na štiri prostore, v katerih so gojili travo. In še elektriko so kradli, se je izkazalo v preiskavi. Aretirali so tri tujce in zaslišali tudi Slovenca, znanega reli voznika Darka Peljhana, a so ga kmalu izpustili, saj se je izkazalo, da s travo ni imel ničesar. Sta pa bila v tej zgodbi pred kratkim obsojena Srb in Hrvat. Po zaporu izgon Zaseženih je bilo 40 kilogramov trave, s katero bi po izračunih novogoriških kriminalistov nepridipravi zaslužili okrog 130 tisoč evrov. Štiri pr...