Partnerici vzel ključe in mobilnik: vsega je kriv alkohol

Kranjski policisti so včeraj obravnavali dve prijavi prepirov zaradi alkohola in vožnje. Najprej so obravnavali moškega, ki je partnerici vzel ključe vozila in se poskušal opit odpeljati.



V drugem primeru pa sta se druga dva partnerja zaradi istega razloga sprla na javnem kraju. Moški je partnerici vzel ključe in mobilni telefon, da ne bi poklicala policije. Ženski je pomagal varnostnik, ki je o dogajanju obvestil policiste. Moški je v postopku s policisti sodeloval, vožnji pa se je po opozorilu odpovedal. Domov ga je odpeljala ona, kot bi ga tudi sicer, če ne bi bil tako težaven.



»Tako vedenje je izredno nespametno in nevarno. Odpovejte se vožnji, če ste pili alkohol, in pustite, da vas domov odpelje nekdo, ki je trezen, ali taksi. Alkohol namreč že v manjših količinah vpliva na sposobnost voznika za vožnjo in hitro slabša njegove reakcije,« pravi Bojan Kos iz PU Kranj.