Parfum skril v hlače, natočili gorivo in pobegnili

S PU Novo mesto so sporočili, da so jih v četrtek zvečer poklicali iz trgovskega centra v Novem mestu, ker so ugotovili tatvino parfuma v vrednosti 60 evrov. Po posnetkih nadzorne kamere so ugotovili, da ne moški vzel parfum iz embalaže, skril v

hlače in odkorakal mimo blagajne brez plačila.



Prav tako poročajo o kraji na bencinskem servisu v Krškem, kamor so ob polnoči prišli trije neznanci, v ročko natočili devet litrov goriva, v notranjosti naročili pijačo in cigarete, potem pa zbežali brez plačila.