Papirni stroj obetavnemu športniku in glasbeniku odtrgal roko: »Kričal sem, kričal« (FOTO)

DELOVNA NESREČA

Huda delovna nesreča v podjetju Vipap Videm Krško na sodišču. Komaj polnoletnega delavca je mašina potegnila in ga pohabila.

»Debel kos papirja se je utrgal in udaril v cev. V stotinki sekunde me je zmanjkalo in potegnilo v mašino, ta me je mlela in drobila ter me vlekla vase. Kričal sem, kričal. Meni se je zdelo, da traja sto let, kajti zaradi stroja je bilo glasno in mojih klicev na pomoč ni nihče slišal. Naključno je mimo prišel delovodja in hvala bogu, da je videl, kaj se je zgodilo. Hitro je ugasnil stroj. A valji se zaradi hitrosti niso takoj ustavili,« se je najhujših trenutkov v svojem življenju spominjal danes 24-letni Posavec, ki se je pred štirimi leti in pol takoj zavedel razsežnosti svojih ...