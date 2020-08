Papirčki v torbici, trava v nogavici

Papirčki padli na plan

BUNDESPOLIZEI V nogavici pod sedežem vlaka sta bila dva vršička konoplje, druga nogavica pa je bila v Slovenčevi prtljagi. FOTO: Bundespolizei

grama trave so našli pri Slovencu.

Nemški policisti so v zadnjem tednu prestregli dva Slovenca na dveh koncih Bavarske, s katerima so imeli službene opravke zaradi prepovedane konoplje, ki jo preganjajo tudi tam. Med izstopajoče primere – pa ne zaradi količine, marveč načina razkritja – spada dogodek iz minulega petek zvečer na nočnem vlaku za Nemčijo, na katerem je bil tudi 28-letni Slovenec.V spodnjebavarskem kraju Passau, ki leži na meji z Avstrijo, je nemška policija izvajala nadzor potnikov na državni meji; ko je na vrsto prišel 28-letnik, je iz moške torbice potegnil svoj osebni dokument – a iz nje naj bi padli tudi tako imenovani dolgi papirčki, ki jih nekateri kadilci uporabljajo za kajenje konoplje in hašiša. Čeprav je preverjanje Slovenčevih podatkov pokazalo, da z njim še niso imeli težav, ga je policist vseeno pobaral, ali ima s seboj prepovedane droge. Gladko je zanikal.A kaj ko je policist že s pogledom pod Slovenčev sedež odkril zatlačeno nogavico, v njej pa v aluminijasto folijo zavita dva vršička konoplje, ki sta, kot so ugotovili, skupaj tehtala 2,1 grama. Slovenec je znova zanikal, da bi imel kar koli opraviti s pravkar najdenimi mamili – a je pedantni policist ob nadaljnjem pregledu njegove osebne prtljage odkril še drugo nogavico, ki je bila par tiste izpod sedeža. Čeprav je količina sila majhna, pa bo imel mladenič zaradi skrivanja oziroma tihotapljenja prepovedane konoplje opravka s tamkajšnjo roko zakona.S podobno akcijo so se izkazali tudi nemški policisti na avtocesti A9, ki povezuje München in Berlin. Prav nekje na polovici te ceste so postali pozorni na opel astro, v kateri sta proti nemški prestolnici potovala Slovenca, ki naj bi bila sodelavca. Ko so ju zaustavili na postajališču Frankenwald Ost, so pregledali tudi njuno astro in v sovoznikovih vratih našli vrečko, v kateri so bili »ostanki marihuane« (kot so v poročilu javnosti zapisali Nemci).Eden izmed njiju, Nemci pišejo o 27-letnem Slovencu, je takoj prevzel krivdo za skoraj prazno vrečko, tako da si je prislužil ovadbo zaradi kršitve nemškega zakona o drogah. Oba prestrežena Slovenca sta si nakopala kup težav za prazen nič – za slednjega to velja dobesedno!