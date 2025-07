Panika v zdravstvenem domu: občan na mizi pustil kovček, povedal, da je v njem bomba (FOTO)

Zdravstveni dom (ZD) Laško so danes evakuirali zaradi sumljive naprave, ki bi lahko bila eksplozivna. Na prizorišče so napotili specialno enoto, ki je napravo pregledala in odstranila, so pojasnili na policijski upravi (PU) Celje.

Dodali so, da so danes ob 10.20 prejeli prijavo, da je obiskovalec v ZD Laško nastavil predmet in odšel.

Občina Laško je na omrežju X sporočila, naj se občani in obiskovalci izogibajo območju ter upoštevajo navodila pristojnih služb. Policija je območje zavarovala, so dodali.

Iz Zdravstvenega doma Laško so medtem okrog 14. ure sporočili, da je bila evakuacija uspešno zaključena, specialna enota Policije je pregledala območje in ugotovila, da sumljiva najdba ni bila eksplozivna naprava.

Vsi zaposleni, obiskovalci in pacienti so na varnem, so dodali in se v zapisu na družabnem omrežju zahvalili vsem pristojnim službam za ukrepanje, občanom pa za upoštevanje navodil.