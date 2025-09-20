  • Delo d.o.o.
VONJ PO PLINU

Panika v trgovskem centru, policisti poslali več patrulj in začeli z evakuacijo

Možje v modrem so sporočili, kaj se je dogajalo v petek zvečer.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
N. B.
 20. 9. 2025 | 09:02
A+A-

Sinoči, nekaj pred 21. uro,  so bili tudi celjski policisti obveščeni, da so v okolici trgovskega centra na Mariborski cesti v Celju, zaznali močnejši vonj po plinu. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so na kraj takoj napotili več policijskih patrulj, ki so zavarovale območje in začele z evakuacijo objekta.

Predstavniki Poklicne gasilske enote Celje so opravili meritve koncentracije plina v zraku in ugotovili, da je v zraku povečana prisotnost amonijaka.

Do uhajanja prišlo v bližnjem podjetju

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je do uhajanja plina prišlo v bližnjem podjetju, na Cesti v Trnovlje. Do uhajanja plina je prišlo v strojnici podjetja, kjer je cisterna z amonijakom in oljem. Po prvih ugotovitvah je na cevi kompresorja za hlajenje odtrgalo ventil. Zaposlena sta z zaprtjem ventilov preprečila nadaljnje uhajanje plina.

»Po dosedanjih podatkih ni bil v dogodku nihče poškodovan. V omenjenem primeru nadaljujemo z zbiranjem obvestil  v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti,« še sporočajo s PU Celje.

Celjski gasilci so zvečer okoliške prebivalce pozvali, da se ne zadržujejo v okolici trgovskega centra, da zapirajo vrata in okna na stanovanjskih objektih ter da ne ovirajo dostopa in dela intervencijskih služb. Okoli 2. ure so nato sporočili, da je nevarnost odpravljena.

