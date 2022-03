Panika v trgovskem centru: 14-letnik razkazoval lažno pištolo

Policiste so v ponedeljek okoli 17. ure poklicali na pomoč iz trgovskega centra v Novem mestu, kjer naj bi mlajši moški z razkazovanjem pištole vznemirjal zaposlene in obiskovalce.

Takoj so se odzvali in 14-letnega kršitelja izsledili. Zasegli so mu imitacijo pištole in o kršitvi obvestili starše.

Za mladoletnega kršitelja bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru, poroča PU Novo mesto.