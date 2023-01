Panika v slovenskem podjetju, zaposleni so začutili pekoč občutek v očeh (FOTO)

Ob 9.20 so na Koroški cesti na Muti zaposleni v industrijskem objektu zaznali vonj po plinu in pekoč občutek v očeh, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Radlje so z merilnimi napravami izmerili prisotnost plinov in zaznali prisotnost ogljikovega monoksida (CO). Odredili smo prezračevanje prostorov ter se z upraviteljem dogovorili o nadaljnjih ukrepih. Plinsko omrežje bodo pregledali pristojne službe, ki so odgovorne za vzdrževanje omrežja.