Panika v žalski občini, evakuirali prebivalce

V ponedeljek ob 22.16 se je v Vrbju, občina Žalec, v prostorih stanovanjske hiše širil vonj po plinu.

Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Vrbje. Zavarovali so kraj dogodka, iz objekta ter sosednjih objektov začasno umaknili prebivalce, izmerili vsebnosti plinov v zraku ter z dežurnim vzdrževalcem plinovodnega podjetja pregledali plinske vode.