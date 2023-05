Panika v Mariboru: prišlo je do uhajanje plina

Mariborski policisti so bili nekaj minut pred 15. uro, obveščeni, da je v objektu, ki je v fazi obnove, prišlo do uhajanja plina. Na kraju so

policisti in gasilci, ki objekt prezračujejo.

Policisti Policijske postaje Maribor I zbirajo obvestila in bodo po prezračevanju opravili ogled kraja dogodka. V dogodku nihče ni bil telesno poškodovan.