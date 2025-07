Panika v Mariboru: dostavljavec naj bi vabil 11-letnico v avto

Na Facebooku je zakrožil zapis zaskrbljenega očeta iz Maribora, ki trdi, da je neznani moški iz dostavnega vozila pred dnevi z gestami vabil njegovo 11-letno hčerko v vozilo. Po njegovih besedah je deklica prestrašeno pobegnila v bližnjo pekarno na Železnikovi ulici, kjer naj bi moški nato izstopil iz vozila in jo iskal v okolici. Ena od strank pekarne jo je pospremila do bližnjega stanovanja njenega dedka in fotografirala dostavno vozilo.

Mariborska policijska uprava je potrdila, da je bila o dogodku obveščena v nedeljo ob 20.30. Po dosedanjih ugotovitvah je moški med vožnjo mimo mladoletnice zgolj pomahal, ni pa prišlo do nobenega verbalnega ali fizičnega stika.

Policija za zdaj ni zaznala elementov prekrška ali kaznivega dejanja, a kljub temu nadaljuje z intenzivnim zbiranjem informacij, da bi razjasnila dejansko dogajanje.