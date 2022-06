V Luciji na štedilnik dal posodo z oljem in zaspal

V nedeljo ob 23. uri je bil OKC PU Koper obveščen o požaru v večstanovanjski stavbi na Liminjanski cesti v Luciji. Gasilci so požar v stanovanju pogasili in prezračili prostore. Policisti so ugotovili, da si je 38-letni lastnik stanovanja pripravljal hrano – na štedilnik je dal posodo z oljem in zaspal. Pregreto olje je zagorelo, ogenj pa je zajel kuhinjo. V požaru je bila poškodovana kuhinja, preostali prostori stanovanja so bili le zadimljeni.

Zoper lastnika stanovanja bodo policisti napisali kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.