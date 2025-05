Panika v Ljubljani: zaradi groženj izpraznili sodno stavbo

Sodno stavbo v Ljubljani so danes opoldne izpraznili zaradi grožnje, da naj bi se v prostorih sodišča nahajal nevaren predmet. Policisti so kraj zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe ter pregled stavbe, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Pravosodna ministrica Andreja Katič je ob tem poudarila, da so takšna dejanja nedopustna.

Okrožno sodišče v Ljubljani je na spletni strani objavilo pojasnilo, da so v sodni stavbi na Tavčarjevi ulici 9 danes po 12. uri prejeli anonimni klic, da se v prostorih stavbe nahaja eksplozivno telo oz. bomba. Zaradi grožnje in evakuacije zaposlenih je moteno poslovanje sodišča.

Ministrica: Pravosodje mora svoje delo opravljati neodvisno in brez strahu

»V prvi vrsti izražam polno podporo vsem zaposlenim in prisotnim, ki so se zaradi grožnje znašli v izredni situaciji. Zahvaljujem se tudi policiji in drugim pristojnim službam za hitro in strokovno ukrepanje,« je zapisala Katič.

Takšna dejanja po navedbah ministrice ne predstavljajo zgolj grožnje varnosti ljudi, ampak tudi poskus pritiska na pravosodni sistem kot temelj pravne države. Na vsak tovrsten incident bomo kot država odgovorili odločno in v skladu z zakonom, je zagotovila.

»Kot vseskozi ponavljam - pravosodje mora svoje delo opravljati neodvisno in brez strahu. Vsem, ki delajo v sodstvu, izražam podporo in spoštovanje - njihovo delo je ključno za varnost, pravičnost in zaupanje ljudi v državo,« je v izjavi na spletni strani zapisala Katič.

Ministrstvo za pravosodje bo v sodelovanju z vodstvom sodišča in organi pregona spremljalo potek preiskave ter po potrebi tudi okrepilo varnostne protokole, je napovedala.

Grožnje tudi v Mariboru in Celju

Na sodiščih v Mariboru, Ljubljani in Celju so sicer v sredo prejeli grožnje. Policija zato preiskuje kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Kot je v četrtkovi izjavi za medije povedal Primož Ogrinc iz uprave kriminalistične policije, izvajajo vse ukrepe za zagotovitev varnosti sodišča in sodnikov.

Grožnje sta obsodila tudi vrhovno sodišče in Sodni svet. Pristojne organe sta v četrtek pozvala, naj dogodek preiščejo. Takšna dejanja po navedbah vrhovnega sodišče ne smejo imeti mesta v družbi. Sodni svet pa meni, da grožnje sodnikom niso le napad na posameznike, temveč na celoten pravosodni sistem in slovenski ustavni red.